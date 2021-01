Crisi di governo, per salvarsi Conte si aggrapperà alla Farnesina? (Di domenica 31 gennaio 2021) Da oltre un mese a questa parte l’esecutivo non fa altro che andare avanti di dead line in dead line. La prossima è attesa per martedì, quando il presidente della Camera Roberto Fico deciderà le sorti di una Crisi di governo che ancora deve essere del tutto chiarita. Giuseppe Conte tornerà a essere il presidente del Consiglio, o si preferirà lasciare l’incarico a qualcun altro? Questo, per ora, rimane un mistero. Certo è che il viaggio verso la creazione del Conte Ter sembra dimostrarsi sempre più tortuoso. Molto dipenderà, ancora una volta, da come deciderà di comportarsi Matteo Renzi. >> Leggi anche: Maria Elena Boschi all’Economia, Renzi: «Conte Ter alle mie condizioni, l’indiscrezione Crisi di governo, l’ago della bilancia è ancora una volta ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Da oltre un mese a questa parte l’esecutivo non fa altro che andare avanti di dead line in dead line. La prossima è attesa per martedì, quando il presidente della Camera Roberto Fico deciderà le sorti di unadiche ancora deve essere del tutto chiarita. Giuseppetornerà a essere il presidente del Consiglio, o si preferirà lasciare l’incarico a qualcun altro? Questo, per ora, rimane un mistero. Certo è che il viaggio verso la creazione delTer sembra dimostrarsi sempre più tortuoso. Molto dipenderà, ancora una volta, da come deciderà di comportarsi Matteo Renzi. >> Leggi anche: Maria Elena Boschi all’Economia, Renzi: «Ter alle mie condizioni, l’indiscrezionedi, l’ago della bilancia è ancora una volta ...

LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - ilriformista : Tutte le gaffe e gli errori della propaganda di Rocco #Casalino, l’acceleratore della crisi di governo… - matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - ELENACICCOZZI : RT @carladiveroli: Domanda semplice semplice ai costituzionalisti e al @Viminale: l’esercizio provvisorio di un governo in crisi consente o… - AMarco1987 : Recovery, vaccini e scuola, i temi e i nomi di garanzia per uscire dalla crisi -