Coronavirus | calano vittime 237 e contagi 11 252 | ma è allarme assembramenti

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il ritorno in area gialla non significa normalità. E' necessario evitarepoiché c'è il rischio assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili, ammonisce Miozzo, coordinatore Cts

Buone notizie nel bollettino del 31 gennaio. Sia i nuovi casi che i decessi dovuti al. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 11.252 contagi (ieri erano +12.715), mentre i morti odierni a causa del Covid - 19 sono 237 (ieri 421). Oggi sono 20.396 le persone ......il 13% dei test Su 8.186 test per l'infezione da Covid - 19eseguiti nelle ultime 24 ... 167 casi in Sardegna e un decesso,ricoverati Cala a 167 il numero dei nuovi casi Covid in ...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 31 gennaio 2021, chiudono il mese con 11.252 casi e 237 vittime.Sono 11.252 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (12.715), 1.438 dei quali in Lombardia, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate ...