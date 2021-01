Coordinamento Scuole aperte: guida pratica contro il Covid (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domani mattina, lunedì 01 febbraio 2021, con inizio fissato alle ore 9.30, presso il liceo Francesco De Sanctis di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Protocollo Covid 19 a scuola – guida pratica. In occasione della riapertura delle Scuole superiori il Coordinamento Scuole aperte ha redatto un documento utile a dirigenti e genitori per riuscire a districarsi nei protocolli riguardanti le azioni che la scuola deve mettere in atto per la gestione di casi Covid. Il Coordinamento Scuole aperte ha registrato l’esigenza di mettere ordine tra le disposizioni nazionali vigenti e le comunicazioni e raccomandazioni regionali che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domani mattina, lunedì 01 febbraio 2021, con inizio fissato alle ore 9.30, presso il liceo Francesco De Sanctis di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Protocollo19 a scuola –. In occasione della riapertura dellesuperiori ilha redatto un documento utile a dirigenti e genitori per riuscire a districarsi nei protocolli riguardanti le azioni che la scuola deve mettere in atto per la gestione di casi. Ilha registrato l’esigenza di mettere ordine tra le disposizioni nazionali vigenti e le comunicazioni e raccomandazioni regionali che hanno ...

