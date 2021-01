Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Quest’anno cambierò approccio Darò importanza a tutte le corse”

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021)inizierà la stagione 2021 tra pochissimi giorni, all’Etoile de Besseges. Il 36enne siciliano ha ancora diversi obiettivi ambiziosi ai quali vuole puntare. Tra tutti, ovviamente, spiccano le Olimpiadi. Tuttavia, sembra che lo Squalo dello Stretto, dopo stagioni passate a concentrarsi solo su pochi traguardi, voglia cambiare filosofia.ha parlato dei suoi piani per il 2021 a tuttobiciweb.it. Queste le sue parole: “La voglia di tornare a correre è tanta, nonostante abbia dovuto cambiare programma all’ultimo per via dell’annullamento della Volta a la Comunitat Valenciana. Ho obiettivi chiari nel 2021: Giro, Tour e Olimpiadi. Tuttavia,correrò in modo diverso dal solito, dandole. Voglio tornare a gareggiare con la ...