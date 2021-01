Vaccini over 80, la Campania attiva la piattaforma informatica per le adesioni (Di sabato 30 gennaio 2021) La Regione Campania ha attivato la piattaforma informatica per le adesioni alla campagna di vaccinazione della popolazione over 80. Si comunica che è possibile da oggi registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria del vaccinando. In caso di supporto nel processo da parte di terzi, è quindi necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo. Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) La Regionehato laper lealla campagna di vaccinazione della popolazione80. Si comunica che è possibile da oggi registrarsi sulladella Regioneper l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria del vaccinando. In caso di supporto nel processo da parte di terzi, è quindi necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo. Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccini, sì dell’Ue ad AstraZeneca: “Anche per gli over 55”. Ma in Italia esperti divisi [dal nostro… - gaiatortora : Dice @piersileri che per gli over 80 il vaccino slitta di 4 settimane. Che non è poco. Pretendo di sapere però perc… - InfoCilentoWeb : Vaccinazioni ad over 80, in Campania al via le adesioni #Coronavirus #Vaccini - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini over 80, attiva da oggi la piattaforma informatica per l’adesione - CheccoRaiola : RT @napolista: Vaccini over 80, la Campania attiva la piattaforma informatica per le adesioni Per la registrazione occorre il codice fiscal… -