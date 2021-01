Sport in tv oggi (sabato 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 30 gennaio, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A e la NBA, la vela con le semifinali della Prada Cup, il rugby con il PRO14, il ciclocross con i Mondiali, il volley con la Coppa Italia, e gli Sport invernali. Sport IN TV sabato 30 gennaio: orari E programma completo 02.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets – Sky Sport NBA, SkyGo, NowTV 03.00 Vela, Prada Cup: semifinali – Rai2, Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 09.30 Sci alpino, Coppa del ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed30, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A e la NBA, la vela con le semifinali della Prada Cup, il rugby con il PRO14, il ciclocross con i Mondiali, il volley con la Coppa Italia, e gliinvernali.IN TV3002.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets – SkyNBA, SkyGo, NowTV 03.00 Vela, Prada Cup: semifinali – Rai2, SkyAmerica’s Cup, SkyUno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 09.30 Sci alpino, Coppa del ...

