Sorveglianza speciale per Giuliano Castellino (Di domenica 31 gennaio 2021) Sorveglianza speciale. È la misura disposta dal tribunale di Roma su proposta del questore Carmine Esposito nei confronti del leader neofascista Giuliano Castellino. Il provvedimento è stato notificato venerdì dagli agenti della divisione anticrimine. La misura ha durata di due anni. A Castellino, per molto tempo tra gli esponenti più in vista del partito di estrema destra Forza Nuova, è fatto divieto di partecipare a riunioni pubbliche senza «il preventivo assenso dell’autorità competente» ed è imposto l’obbligo di soggiorno nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021). È la misura disposta dal tribunale di Roma su proposta del questore Carmine Esposito nei confronti del leader neofascista. Il provvedimento è stato notificato venerdì dagli agenti della divisione anticrimine. La misura ha durata di due anni. A, per molto tempo tra gli esponenti più in vista del partito di estrema destra Forza Nuova, è fatto divieto di partecipare a riunioni pubbliche senza «il preventivo assenso dell’autorità competente» ed è imposto l’obbligo di soggiorno nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fanpage : È stata notificata la sorveglianza speciale a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova e animatore di manifestazi… - Open_gol : Scatta la sorveglianza speciale per Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova che partecipò al raduno dei negaz… - SkyTG24 : Forza Nuova, disposta sorveglianza speciale per Giuliano Castellino - AppostaMi : Sorveglianza speciale nei confronti di Castellino, leader romano di Forza Nuova,per gli episodi dello scorso ottobr… - luca_e_mai_piu : RT @RobertoFioreFN: #Roma Surreale conferenza stampa della Questura all'alba per 'spiegare' perché, di fronte a zero reati, #GiulianoCaste… -