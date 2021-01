Sampdoria-Juventus oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo lo spettacolo della Coppa Italia, è il momento di rigettarsi sulla Serie A di calcio 2021, che vedrà subito in campo la Juventus, opposta questa settimana alla Sampdoria di Claudio Ranieri, una squadra ancora alla ricerca di una vera quadratura, ma sempre molto temibile. Il match si svolgerà dunque quest’oggi, sabato 30 gennaio 2021, presso lo Stadio Marassi di Genova, a partire dalle ore 18, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, e più precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Non mancherà inoltre la diretta streaming, sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming: Serie A calcio 2021 Sabato 30 gennaio 2021 Ore 18 ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo lo spettacolo della Coppa Italia, è il momento di rigettarsi sullaA di calcio 2021, che vedrà subito in campo la, opposta questa settimana alladi Claudio Ranieri, una squadra ancora alla ricerca di una vera quadratura, ma sempre molto temibile. Il match si svolgerà dunque quest’, sabato 30 gennaio 2021, presso lo Stadio Marassi di Genova, a partire dalle ore 18, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, e più precisamente sui canali Sky SportA e Sky Sport 251. Non mancherà inoltre la diretta, sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Ildella partita e dove vederla in tv eA calcio 2021 Sabato 30 gennaio 2021 Ore 18 ...

