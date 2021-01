Sampdoria-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Ecco le scelte di Andrea Pirlo e Claudio Ranieri per il secondo posticipo del sabato di Serie A. Samp che dopo le vittorie contro Lazio, Atalanta e Inter vuole mettere in bacheca un altro scalpo di una grande. Bianconeri invece per continuare la rincorda scudetto.(4-4-2): Audero, Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Silva, Candreva, Quagliarella, Keita Balde(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo