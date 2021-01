Meteo Febbraio – L’inizio del mese ci regala un assaggio di primavera: ecco i dettagli (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo una fase piuttosto lunga segnata dal maltempo, nei prossimi giorni le condizioni Meteo faranno registrare un deciso cambio di rotta. Infatti, anche se la prossima settimana si aprirà con tempo ancora un po’ instabile in alcune regioni, coinvolte dal transito della prima perturbazione di Febbraio, la situazione cambierà in modo significativo a partire da martedì, quando inizieranno a Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo una fase piuttosto lunga segnata dal maltempo, nei prossimi giorni le condizionifaranno registrare un deciso cambio di rotta. Infatti, anche se la prossima settimana si aprirà con tempo ancora un po’ instabile in alcune regioni, coinvolte dal transito della prima perturbazione di, la situazione cambierà in modo significativo a partire da martedì, quando inizieranno a

peppecaridi : E' 30 Gennaio ma sembra 30 Giugno, Sabato di caldo record in tutt'Italia. E le Previsioni Meteo per Febbraio sono c… - meteo_lodi : RT @3BMeteo: Proiezioni modelli GFS per l'avvio del prossimo weekend... Sapore primaverile. Ecco i dettagli #meteo nel nostro articolo qui… - 3BMeteo : Proiezioni modelli GFS per l'avvio del prossimo weekend... Sapore primaverile. Ecco i dettagli #meteo nel nostro ar… - CorriereQ : Meteo Italia al 14 febbraio: ipotesi GELO prende quota - ilmeteoit : #Meteo: #Febbraio, ipotesi #ONDATA #GELIDA sull'Italia -