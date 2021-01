Le quattro multe annullate ai senza dimora di Bologna

(Di sabato 30 gennaio 2021) Leaifissaai lockdown sono illegittime e, per questa ragione, vanno. È la decisione della Prefettura di, che ha accolto la richiesta di Antonio Mumolo, Presidente dell’associazione Avvocato di strada contro una sanzione comminata lo scorso marzo a un clochard trovato in strada durarante il primo lockdown. “Un’altra multa ingiusta, l’ennesima, è stata annullata e siamo molto felici per il nostro assistito” commenta Mumolo su “Repubblica”. “Molte persone – spiega Mumolo – in genere minimizzano queste cose. Una multa ad untetto? che problema c’è, tanto non la pagherà mai! Invece non è assolutamente così. Lerimangono, si accumulano e, se non le si può pagare perché si è nullatenenti, gli importi negli anni si ...

