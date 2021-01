Inter-Benevento | Inzaghi | “Rigore? L’arbitro mi ha detto di aver sbagliato Avrei preferito perdere in un altro modo”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Filipponel post partita di, match della 20esima giornata della Serie A L’allenatore delFilippo, al termine del match perso per 4 a 0 contro l’, e valevole per la ventesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Partita complicata, si è messa subito male. Abbiamo avuto la palla dell’1-1… Probabilmente non avrebbe cambiato nulla,mi hache ha, però magari mentalmente poteva servire (in riferimento al contatto Ranocchia-Lapadula, ndr). La squadra ha mollato dopo il terzo gol, ma non eravamo partiti male. Chiaro che giocare contro l’è difficilissimo. La rivedrò. Sapevamo ...

Inter : ?? | PRECEDENTI Sfida ufficiale numero 5? contro il Benevento Rivediamo alcuni dei nostri gol nei precedenti incon… - Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : ?? | MAGLIA ?? In quale stagione Inter-Benevento è stata decisa dai loro gol? ?? - zonanebbiosa : L'impegno del Benevento contro l'Inter. #InterBenevento - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #InterBenevento 4-0, poker nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Benevento

4 - 0: il tabellino Applausi per Sanchez Applausi anche per Sanchez , che sembrava destinato a finire alla Roma in uno scambio (poi sfumato) con Dzeko ed è entrato nel finale ...L'batte il4 - 0 e tiene il passo di Milan e Juve: doppietta di Lukaku, Lautaro e un autogol. Queste sono le pagelle della partita. 6 Handanovic Voto d'ufficio. 6,5 Skriniar La sua zona ...L'Inter torna a -2 dal Milan con una super prestazione contro i giallorossi. Brillano Lukaku e Lautaro Martinez.Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando ... Poi è dura rincorrere una squadra come l'Inter, che ha fisicità. Non sono queste le partite che ci devono far ...