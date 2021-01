Il Cantante Mascherato, Prima Puntata: Panico In Studio, L’Alieno Non Respira! (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato, Prima Puntata: esibizioni, nuove maschere e tanti dubbi. Il programma condotto da Milly Carlucci inizia a far crescere la curiosità. Chi si nasconde sotto le maschere? Non sono mancate le polemiche e una Prima maschera è già stata svelata. Ecco che cosa è successo in questo primo appuntamento su Rai 1. Il Cantante Mascherato, Prima Puntata: maschere e prime ipotesi dei giudici! Torna su Rai 1, Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. Artisti del mondo dello spettacolo saranno nascosti dietro a delle maschere dove sarà veramente difficile riconoscere le loro identità, lo si potrà fare solo attraverso la voce. I giudici di questa seconda edizione del programma ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 30 gennaio 2021) Il: esibizioni, nuove maschere e tanti dubbi. Il programma condotto da Milly Carlucci inizia a far crescere la curiosità. Chi si nasconde sotto le maschere? Non sono mancate le polemiche e unamaschera è già stata svelata. Ecco che cosa è successo in questo primo appuntamento su Rai 1. Il: maschere e prime ipotesi dei giudici! Torna su Rai 1, Il, lo show condotto da Milly Carlucci. Artisti del mondo dello spettacolo saranno nascosti dietro a delle maschere dove sarà veramente difficile riconoscere le loro identità, lo si potrà fare solo attraverso la voce. I giudici di questa seconda edizione del programma ...

