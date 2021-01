Halo Infinite: nuovi metodi per l’ottimizzazione del gioco (Di sabato 30 gennaio 2021) 343 Industries sta lavorando al nuovo titolo sull’epica saga di Master Chief. Dopo le polemiche seguite all’annuncio del gioco, vediamo insieme i dettagli sull’ottimizzazione di Halo Infinite Se dopo l’annuncio di Halo Infinite all’Xbox Showcase 2020, non aveva ottenuto un buon passa parola per via dei legittimi dubbi sull’aspetto tecnico, oggi, 343 Industries sta procedendo alla lavorazione del titolo, cambiando in parte quella che era la tabella di marcia. Il titolo riprenderà le vicende del quinto capitolo, dando però più spazio al personaggio di Master Chief e proponendo, da quello che si è visto, una nuova struttura di gioco simil open world. Secondo le ultime news, Halo Infinite è in fase di ottimizzazione per tutte le console ... Leggi su tuttotek (Di sabato 30 gennaio 2021) 343 Industries sta lavorando al nuovo titolo sull’epica saga di Master Chief. Dopo le polemiche seguite all’annuncio del, vediamo insieme i dettagli suldiSe dopo l’annuncio diall’Xbox Showcase 2020, non aveva ottenuto un buon passa parola per via dei legittimi dubbi sull’aspetto tecnico, oggi, 343 Industries sta procedendo alla lavorazione del titolo, cambiando in parte quella che era la tabella di marcia. Il titolo riprenderà le vicende del quinto capitolo, dando però più spazio al personaggio di Master Chief e proponendo, da quello che si è visto, una nuova struttura disimil open world. Secondo le ultime news,è in fase di ottimizzazione per tutte le console ...

