DIRETTA Inter-Benevento: segui la partita LIVE (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle 20.45 luci accese al Meazza per l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, di fronte si trovano Inter e Benevento. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, tocca all’Inter di Conte rispondere sul campo e tenere il passo delle concorrenti. Di fronte c’è il Benevento, squadra che quest’anno ha creato diversi grattacapi anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle 20.45 luci accese al Meazza per l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, di fronte si trovano. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, tocca all’di Conte rispondere sul campo e tenere il passo delle concorrenti. Di fronte c’è il, squadra che quest’anno ha creato diversi grattacapi anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter_Women : ?? #InterFiorentina LIVE! In diretta in quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ???? - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Quarti di finale di Coppa Italia TIM VISION per #InterWomen: ecco dove vedere il match, anche in… - Inter_Women : ??? | DIRETTA Appuntamento alle 1??4??:3??0?? per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia TIM VISION… - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Inter-Benevento, le formazioni - Fantacalciok : A caccia di bonus #Fantacalcio in Inter - Benevento -