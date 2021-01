Cuneo | valanga travolge un gruppo di scialpinisti Uno è grave

(Di sabato 30 gennaio 2021) A, nel vallone di Stroppia, undisono stati travolti da una. Recuperata una persona in condizioni gravi Intorno alle 13:15, unasi è staccata nel vallone laterale del Colle Sautron, ad Acceglio (). In questi minuti cruciali sono in corso le operazioni da parte dei Soccorso alpino, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, coadiuvati dall’elicottero-ambulanza del 118. Le squadre sono riuscite a recuperare lo scialpinista, appartenente ad unche è stato travolto dalle neve. Sono stati i compagni a lanciare prontamente l’allarme, iniziando la ricerca in «autosoccorso», sapendo che il collega era provvisto di Artva, ovvero lo strumento utilizzato per la ricerca delle persone travolte ...

" Unasi è abbattuta poco dopo le 13 ad Acceglio nel Cuneese . Sul posto stanno intervenendo i tecnici del soccorso alpino e il personale del 118. A quanto si apprende, i mezzi di ...Scialpinista travolto A quanto si apprende i mezzi di soccorso sono impegnati nel recupero di uno scialpinista travolto dallanei pressi della rocca blancia , nel vallone di stroppia, in ...E' stato recuperato dal Soccorso Alpino, lo scialpinista travolta da una valanga ad Acceglio (Cuneo), in valle Maira. Le sue condizioni sono molto gravi, è in ipotermia ed è stato necessario sottoporl ...Secondo intervento del Soccorso Alpino in Valle Maira, ad Acceglio, per portare in salvo un scialpinista infortunato ad una gamba ...