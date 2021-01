Uomini e Donne | nella puntata di oggi | una coppia si lascia | Davide passa la giornata con Beatrice

Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - adoropotentee : RT @CeNestPasUnBot: Poi quando Giulia dice che si sente giudicata da tutti gli danno della paranoica.intanto una Dayane che “non è capace,… - FullOfPinos : RT @Laly87495016: 'La rovina degli uomini sono certe donne'. Non mi interessa quello che dicono gli altri dietro, rientra nel gioco. Ma que… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

"Ancora una volta, la Corte “mette in mora” il Parlamento. Quel che è certo, è che sui diritti non si può aspettare", ha tuonato Monica Cirinnà.L’Emilia-Romagna spera nel giallo. L’Europa dopo averci collocato di nuovo in rosso scuro si è corretta spostandoci in zona rossa come il resto d’Italia (in dark red restano solo Friuli e Bolzano). In ...