Sinner k o con Djokovic e Krajinovic | ma è festa ad Adelaide

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tennis riparte da: di nuovo davanti al pubblico. Oltre 4.000 persone hanno riempito le tribune per Day at the Drive, l'esibizione cone i primi 3 giocatori del mondo:, ...

Il tennis riparte da Adelaide: di nuovo davanti al pubblico. Oltre 4.000 persone hanno riempito le tribune per Day at the Drive, l'esibizionee i primi 3 giocatori del mondo: Djokovic, Nadal e Thiem, oltre a Serena Williams e Naomi Osaka. E anche se Nole, frenato da una vescica sulla mano, ha giocato solo un set contro Jannik ...Nel 2021 voglio creare la mia fondazione ed è un progetto a cui sto lavorandomio fratello ... Non avrei dovuto giocare contro' Australian Open Djokovic, troppo facile criticarlo: perché ...Ubitennis ha parlato con Carlos Martinez (al momento a Melbourne) della quarantena pre-Australian Open Sono circa 1200 i tennisti che si sono recati a Melbourne per l’Australian Open. Secondo le regol ...Non solo tennis. Sul campo degli Australian Open c’è stato spazio anche per qualche scambio calcistico. Il campo di allenamento di Jannik Sinner e Rafael Nadal si è trasformato in un terreno per il ca ...