Rivaldo: “Barcellona doveva fare come il Real con Ronaldo: mandarlo via prima” (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ex nazionale brasiliano e del Barcellona Rivaldo, parlando della grave situazione economica che sta attraversando il club catalano, dopo aver conosciuto i dati presentati questa settimana, in cui sono stati dettagliati i conti del club, ha condiviso un suo pensiero molto tagliente: "I dirigenti precedenti hanno commesso un grave errore non vendendo Messi quando aveva ancora un contratto lungo. Avrebbero dovuto fare come il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ovvero lo hanno venduto (alla Juventus ndr.) e hanno guadagnato circa 100 milioni di euro. Ora la partenza di Messi sembra inevitabile. È molto doloroso vedere come un giocatore di così grande talento lascerà il Barcellona gratis", ha aggiunto Rivaldo nella sua analisi.caption ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ex nazionale brasiliano e del, parlando della grave situazione economica che sta attraversando il club catalano, dopo aver conosciuto i dati presentati questa settimana, in cui sono stati dettagliati i conti del club, ha condiviso un suo pensiero molto tagliente: "I dirigenti precedenti hanno commesso un grave errore non vendendo Messi quando aveva ancora un contratto lungo. Avrebbero dovutoilMadrid con Cristiano, ovvero lo hanno venduto (alla Juventus ndr.) e hanno guadagnato circa 100 milioni di euro. Ora la partenza di Messi sembra inevitabile. È molto doloroso vedereun giocatore di così grande talento lascerà ilgratis", ha aggiuntonella sua analisi.caption ...

Ai microfoni di Betfair, Rivaldo si è sbilanciato sul futuro della stella del Barcellona: "Il Psg sarebbe una destinazione ideale per Messi". La spiegazione è semplice: "Prima di tutto è un club molto ben strutturato e ...

Lo aveva già detto in passato e lo ribadisce anche questa volta. Rivaldo, ex storico calciatore anche di Barcellona e Milan, ha parlato del futuro di Lionel Messi ai microfoni di Betfair. Questa volta, però, non solo 'prepara' psicologicamente i blaugrana a ...

Ai microfoni di Betfair, Rivaldo si è sbilanciato sul futuro della stella del Barcellona: "Il Psg sarebbe una destinazione ideale per Messi". La spiegazione è semplice: "Prima di tutto è un club molto ...

Rivaldo su Messi: "Il PSG è la destinazione ideale per Leo". Le parole dell'ex blaugrana sul futuro della Pulce ...

