Quando la lotta alla pena di morte è determinante (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stiamo alla frutta della politica in molti Paesi Esteri e un film si chiedeva sulla guerra civile libanese: " E ora dove andiamo?". Se lo chiedono ora oggi Berhanu Bayeh e ad Addis Tedla, i due gerarchi del feroce regime di Menghistu condannati a morte dopo la caduta nel 1991 del despota e perciò da quasi trent'anni 'ospiti' della nostra ambasciata ad Addis Abeba. P erché, certo, dopo la revoca formale della condanna a morte loro concessa dalla presidente della Repubblica Sahle-Uork Zeudé, la magistratura etiope ha consentito loro anche la libertà vigilata . Come sarà esercitata, però, è un altro paio di maniche e questo si chiedono molti quotidiani : Saranno costretti a vivere nella capitale etiope con l'obbligo di firma quotidiana in qualche caserma o potranno andarsene negli Stati Uniti o in Canada dove vivono da ...

