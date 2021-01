LIVE Sinner-Djokovic 3-6 3-2, Esibizione in DIRETTA: Nole in campo per il secondo set! (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner è lento in uscita: Nole ne approfitta con la risposta di diritto. 3-3 Servizio a zero anche per Nole. 30-0 Risposta in rete per l’azzurro. 15-0 Buona prima del serbo. 3-2 Sinner vince a zero il turno di servizio. 40-0 Ancora servizio imprendibile per un immobile Djokovic. 15-0 Buona prima di Sinner. 2-2 Nessun problema per Nole che a questo punto probabilmente giocherà tutto il set. 30-0 Lunga la risposta di Sinner. 15-0 Buona prima di Nole. 2-1 Sinner comanda il secondo set. 30-15 Grande scambio condotto da Sinner che trova una grande smorzata: a nulla vale il recupero del serbo. 15-15 Si ferma sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15è lento in uscita:ne approfitta con la risposta di diritto. 3-3 Servizio a zero anche per. 30-0 Risposta in rete per l’azzurro. 15-0 Buona prima del serbo. 3-2vince a zero il turno di servizio. 40-0 Ancora servizio imprendibile per un immobile. 15-0 Buona prima di. 2-2 Nessun problema perche a questo punto probabilmente giocherà tutto il set. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Buona prima di. 2-1comanda ilset. 30-15 Grande scambio condotto dache trova una grande smorzata: a nulla vale il recupero del serbo. 15-15 Si ferma sul ...

