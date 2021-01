LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: Diggins e tre azzurre sul percorso. Bolshunov vince tra gli uomini beffando Krueger (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Haga intanto ha raggiunto Anna Comarella, che dunque le rende 30 secondi. L’azzurra è comunque settima in 11’13?4. 13:19 Jessie Diggins davanti al km 1.8! 3’15?3 per lei, mentre parte Natalia Nepryaeva. 13:18 16’09?4 intanto per Di Centa al km 6.3. 13:18 Ottava Franchi al km 4.2, tempo di 11’21?8. 13:17 Parte piano Charlotte Kalla: la svedese si infila al quarto posto al km 1.5 in mezzo alle norvegesi. 13:16 Haga va in testa al km 2.5, mentre Franchi è ottava a 19?2 e Comarella 12a a 23?6. 13:15 Arriva il momento di Jessie Diggins, la leader di Coppa del Mondo. 13:13 Comarella 12a in 3’33?3 al km 1.5, ma solo per un attimo perché la norvegese Ragnild Haga si mette a 1?7 da Lundgren. Quest’ultima passa al 2.5 in 5’29?5. 13:13 11’54?6 per Di Centa al km 4.3, mentre parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:20 Haga intanto ha raggiunto Anna Comarella, che dunque le rende 30 secondi. L’azzurra è comunque settima in 11’13?4. 13:19 Jessiedavanti al km 1.8! 3’15?3 per lei, mentre parte Natalia Nepryaeva. 13:18 16’09?4 intanto per Di Centa al km 6.3. 13:18 Ottava Franchi al km 4.2, tempo di 11’21?8. 13:17 Parte piano Charlotte Kalla: la svedese si infila al quarto posto al km 1.5 in mezzo alle norvegesi. 13:16 Haga va in testa al km 2.5, mentre Franchi è ottava a 19?2 e Comarella 12a a 23?6. 13:15 Arriva il momento di Jessie, la leader di Coppa del Mondo. 13:13 Comarella 12a in 3’33?3 al km 1.5, ma solo per un attimo perché la norvegese Ragnild Haga si mette a 1?7 da Lundgren. Quest’ultima passa al 2.5 in 5’29?5. 13:13 11’54?6 per Di Centa al km 4.3, mentre parte ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun in DIRETTA: partite le donne con Martina Di Centa. Bolshunov vince tra gli uomin… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun in DIRETTA: partite le donne con Martina Di Centa. Bolshunov vince tra gli uomin… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si riparte a Falun: 10 km a tecnica libera femminile, con Martina Di Centa prima a prendere il via - criscuolo_m : RT @Federcongressi: La events&live industry italiana trasmette positivi segnali di rilancio. @cortina2021 con @TriumphGroupInt in diretta i… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si parte a Falun con la 15 km maschile, che segna il ritorno tanto degli azzurri quanto di Johannes… -