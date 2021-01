La moda gira: non buttare, ma riusare (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il senso di colpa per gli sprechi colpisce anche il settore della moda, che non può rimanere insensibile alla percezione comune. Su solo due delle sette copertine di Vogue Italia di gennaio appaiono degli abiti, ed entrambi sono opera di Kezako Paris, che propone dal 2015 vestiti di moda sostenibile. È la prima volta in assoluto che il mensile mette in copertina un marchio così, non a caso il numero è dedicato agli animali e al “riportare l’attenzione, dopo i mesi passati in casa, sulla dimensione naturale, sull’emergenza ambientale che il dramma della pandemia non ha certo reso meno urgente”, dichiara Emanuele Farneti nell’editoriale. Ecostenibilità di lusso Il riuso creativo abbraccia, forte dei tempi che corrono, anche le passerelle. È una questione di ecosostenibilità e insieme di necessità di consumare ed inquinare di meno. Si tratta però anche di ... Leggi su newsagent (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il senso di colpa per gli sprechi colpisce anche il settore della, che non può rimanere insensibile alla percezione comune. Su solo due delle sette copertine di Vogue Italia di gennaio appaiono degli abiti, ed entrambi sono opera di Kezako Paris, che propone dal 2015 vestiti disostenibile. È la prima volta in assoluto che il mensile mette in copertina un marchio così, non a caso il numero è dedicato agli animali e al “riportare l’attenzione, dopo i mesi passati in casa, sulla dimensione naturale, sull’emergenza ambientale che il dramma della pandemia non ha certo reso meno urgente”, dichiara Emanuele Farneti nell’editoriale. Ecostenibilità di lusso Il riuso creativo abbraccia, forte dei tempi che corrono, anche le passerelle. È una questione di ecosostenibilità e insieme di necessità di consumare ed inquinare di meno. Si tratta però anche di ...

polaretta82 : @claudiabertanza Probabilmente li fanno con 'Gira la moda'. - annachefaluovo1 : @GhallaleYahia @crossyovrmind non è per moda ma per come uno si sente dentro, perchè sente di non appartenere non è… - MessaPla : @FormulaHumor Fare i miliardi nella moda e trovarsi un figlio che gira con i calzini bianchi a metà polpaccio. - Stellartoi0 : @vdreamergrey_ Magari è una foto vecchia che gira... Perché sul profilo di questo @giallo888 non c’è niente.. o l’h… - SHUNIOHEH : non prendetevela con il povero #caressa... lui ha solo fiutato come gira il fumo... se tra 2 anni va di moda il piz… -