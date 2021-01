Ennesimo femminicidio: uccide moglie e figlio di 5 anni, poi tenta il suicidio (Di venerdì 29 gennaio 2021) È accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola (Torino), dove i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. L'uomo avrebbe ucciso la moglie e il figlio, di appena 5 ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) È accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola (Torino), dove i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39. L'uomo avrebbe ucciso lae il, di appena 5 ...

Jessyclover : Ennesimo femminicidio. Corriere della Sera: Omicidio a Carmagnola, uccide moglie e figlio di 5 anni e poi tenta il… - fedezic : L'ennesimo #femminicidio (e infanticidio) raccontato male dai giornali. Repubblica, 'prima ipotesi: lei voleva lasc… - enchantelio : mi sveglio con l’ennesimo femminicidio io sono piena - AleTofo : OGNI TANTO ALCUNI 'PEZZI' FANNO RIFLETTERE ?? Vi riporto alcune righe di un pezzo strepitoso di oggi della giornal… - SaBella23754335 : , gli immigrati. Come tutt'oggi nel mondo vi siano guerre, o come non siano tutelato il diritto di informazione,un… -

A Carmagnola (Torino), l'uomo è stato fermato dai carabinieri e ora è piantonato. Il duplice omicidio al culmine di una lite ...

