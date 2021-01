Elisabetta Gregoraci operata dopo il Grande Fratello Vip | “Ho tolto polpo all’utero”

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ospite di Verissimo sabato 30 gennaio, si è lasciata andare ad una delicata confidenza. L’ex concorrente delVip ha infatti confessato alla padrona di casa Silvia Toffanin di aver subito un intervento subitola sua uscita dal reality. Il racconto dellaL’ex moglie di Briatore, accompagnata dalla sorella Marzia ha così confessato un suo momento delicato: “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giornoun intervento per togliere subito un piccolo polipo”, ha detto. Solo un pò di timore per la showgirl che ha anche tranquillizzato i suoi tanti fan ed ha ribadito di stare più che bene. Solonotizie24.

L'ex concorrente del GF Vip 5 si svela nel salotto di Verissimo, confessando di aver dovuto effettuare un'operazione chirurgica all'utero per eliminare un piccolo polipoLa conduttrice lo racconta in occasione di un'intervista a Verissimo rilasciata in coppia con la sorella MarziaElisabetta Gregoraci, ospite con la sorella Marzia a Verissimo, racconta per la prima volta il problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa. A Silvia Toffanin confida: «Lì per lì mi sono ...Oggi, ad avere avuto un crollo sono state le compagne di stanza Giulia Salemi e Stefania Orlando. Anche se per ...