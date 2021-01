Educare ai tempi del Covid: al Falcone uno psicologo in aiuto di genitori e insegnanti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Educare ai tempi del coronavirus: una sfida nella sfida che coinvolge, innanzitutto, genitori e insegnanti. Il tema sarà al centro di un nuovo appuntamento online dedicato alla comunità scolastica del Liceo linguistico Falcone per costruire punti di riferimento nello spaesamento causato dalla pandemia, organizzata per la serata di venerdì 29 gennaio: a relazionare il dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano. Un’occasione di dialogo sulla funzione educativa di docenti e genitori verso una comunità che coltiva cura e resilienza, fortemente voluta dall’associazione genitori del Liceo e avallata dalla dirigente scolastica Gloria Farisè. “Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno di un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021)aidel coronavirus: una sfida nella sfida che coinvolge, innanzitutto,. Il tema sarà al centro di un nuovo appuntamento online dedicato alla comunità scolastica del Liceo linguisticoper costruire punti di riferimento nello spaesamento causato dalla pandemia, organizzata per la serata di venerdì 29 gennaio: a relazionare il dottor Matteo Lancini,e psicoterapeuta presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano. Un’occasione di dialogo sulla funzione educativa di docenti everso una comunità che coltiva cura e resilienza, fortemente voluta dall’associazionedel Liceo e avallata dalla dirigente scolastica Gloria Farisè. “Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno di un ...

