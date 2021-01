Diffidati Torino-Fiorentina, viola a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un solo giocatore tra i Diffidati di Torino-Fiorentina tra le fila dei viola alla vigilia del match che apre il girone di ritorno della Serie A 2020/2021. All’Olimpico-Grande Torino in campo la squadra di Prandelli per un’importante sfida salvezza. A rischio squalifica per l’impegno contro l’Inter della ventunesima giornata, però, troviamo Franck Ribery, che dunque dovrà prestare attenzione a non subire un altro cartellino giallo contro i granata per non saltare l’incontro coi nerazzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un solo giocatore tra iditra le fila deialla vigilia del match che apre il girone di ritorno della Serie A 2020/2021. All’Olimpico-Grandein campo la squadra di Prandelli per un’importante sfida salvezza. Aper l’impegno contro l’Inter della ventunesima giornata, però, troviamo Franck Ribery, che dunque dovrà prestare attenzione a non subire un altro cartellino giallo contro i granata per non saltare l’incontro coi nerazzurri. SportFace.

C’è un solo giocatore tra i diffidati di Torino-Fiorentina tra le fila dei viola alla vigilia del match che apre il girone di ritorno della Serie A 2020/2021. All’Olimpico-Grande Torino in campo la sq ...

