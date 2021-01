Cyberpunk 2077: l'analisi di Digital Foundry sulla nuova patch per PS4 e Xbox One (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando è uscito sul mercato, Cyberpunk 2077 ha fatto parlare di sé per via della miriade di piccoli e grandi bug che ne hanno afflitto la prima versione, tanto da rendere le versioni PlayStation 4 e Xbox One molto poco fruibili. Da allora, i possessori del gioco che non si sono dati per vinti e hanno rinunciato, fiduciosi, al rimborso, hanno atteso una patch che potesse davvero rendere giustizia al gioco: ecco dunque arrivare la patch 1.10 (e il susseguente hotfix 1.11). Cos'è cambiato? Ne è valsa la pena? Digital Foundry ha testato la bontà della patch, focalizzandosi sulle versioni più "basic" delle due console, scoprendone gioie e dolori, come potete vedere nel video in calce. Via il dente, via il dolore: non siamo ancora a livelli ottimali e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da quando è uscito sul mercato,ha fatto parlare di sé per via della miriade di piccoli e grandi bug che ne hanno afflitto la prima versione, tanto da rendere le versioni PlayStation 4 eOne molto poco fruibili. Da allora, i possessori del gioco che non si sono dati per vinti e hanno rinunciato, fiduciosi, al rimborso, hanno atteso unache potesse davvero rendere giustizia al gioco: ecco dunque arrivare la1.10 (e il susseguente hotfix 1.11). Cos'è cambiato? Ne è valsa la pena?ha testato la bontà della, focalizzandosi sulle versioni più "basic" delle due console, scoprendone gioie e dolori, come potete vedere nel video in calce. Via il dente, via il dolore: non siamo ancora a livelli ottimali e ...

