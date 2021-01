13 574 casi e 477 morti | dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna taglia sui vaccini

you_trend : ?? #Coronavirus, 29/01/21 • Attualmente positivi: 467.824 • Deceduti: 87.858 (+477) • Dimessi/Guariti: 1.973.388 (+… - MediasetTgcom24 : Covid, 13.574 nuovi casi su 268.750 tamponi e altri 477 decessi #Coronavirusitalia - MarcG_69 : #Covid19, il bollettino di venerdì 29 gennaio: 13.574 casi con 477 morti #covid #coronavirus - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 13.574 nuovi casi e 477 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 13.574 nuovi casi e 477 morti nelle ultime 24 ore -

In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, almeno 2.529.070 persone hanno contratto il virus Sars - CoV - 2: i nuovisono 13., +0,5%* sul totale contagiati - vedi sopra - . I decessi odierni sono 477 , +0,5%* , per un totale di 87.858 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.973.388 ...Italia, il di oggi venerdì 29 gennaio . Sono 13.i nuovinelle ultime 24 ore (14.372 ieri), 477 i morti (492 ieri), secondo i dati del . Sono 268.750 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 275.179. ...In Lombardia 1.900 casi,in E.Romagna 1.320,in Campania 1.175 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Sono 13.574 i nuovi contagi da Covid-19 (-798) con 268mila tamponi (-7mila). Sono i dati ...29 GEN - Sono 13.574 (rispetto ai 14.372 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 2.529.07 ...