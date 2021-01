Sanremo 2021, polemica sul pubblico in sala: arriva il no anche dal Cts (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i tecnici è improbabile la possibilità di far svolgere il Festival con la presenza dei figuranti. Intanto Amadeus ribadisce le proprie posizioni: "O pubblico o niente spettacolo" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i tecnici è improbabile la possibilità di far svolgere il Festival con la presenza dei figuranti. Intanto Amadeus ribadisce le proprie posizioni: "Oo niente spettacolo" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Il ministro #Franceschini esclude il pubblico all'Ariston a causa delle restrizioni da pandemia. Il sinda… - Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - LaStampa : Pallanuoto: per Davide Cesini terzo ritorno in giallorosso - Aquilottoblu : RT @fanpage: Ultim'ora Colpo di scena a Sanremo 2021. Amadeus pronto a dire addio al festival -