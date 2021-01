Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso e paga gli stipendi (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il presidente Aurelio De Laurentiis, con il vice presidente Edoardo e l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”. Arriva così, in una nota del club partenopeo, la conferma per Rino Gattuso dopo gli ultimi risultati. Come spiega il Corriere della Sera, il patron L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il presidente Aurelio De, con il vice presidente Edoardo e l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato la squadra e lo staff tecnicondo la piena fiducia all’allenatore Rino”. Arriva così, in una nota del club partenopeo, laper Rinodopo gli ultimi risultati. Come spiega il Corriere della Sera, il patron L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI 'DE LAURENTIIS RIBADISCE PIENA FIDUCIA IN GATTUSO' Lo comunica il club con una nota su Twitter… - claudioruss : Nota del #Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato An… - CalcioFinanza : Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso e paga gli stipendi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Napoli, ADL ha chiesto il massimo impegno per l’obiettivo finale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Napoli, ADL ha chiesto il massimo impegno per l’obiettivo finale -