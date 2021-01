Lazio, l’uomo in più non basta: in semifinale passa l’Atalanta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Uscire così fa male, Inzaghi a fine partita non ha avuto nemmeno la forza di dirlo, stremato dall’ultimo sterile assalto. La partita con l’Atalanta è finita con l’allenatore senza voce e la Lazio fuori dalla Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni le ha sempre portato bene. Non questa volta, perché contro la squadra di Gasperini i biancocelesti non passano nemmeno con un uomo in più per quasi quaranta minuti. Il primo atto della sfida tra le due squadre che al momento esprimono il miglior calcio in Italia se lo aggiudicano i nerazzurri, domenica il secondo round in campionato, sempre a Bergamo. Difficile per la Lazio non arrivare all’appuntamento con l’occasione sciupata ancora negli occhi. Perché dopo l’espulsione di Palomino la gara sembrava in discesa. Eppure le insidie maggiori per Inzaghi sono arrivate in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Uscire così fa male, Inzaghi a fine partita non ha avuto nemmeno la forza di dirlo, stremato dall’ultimo sterile assalto. La partita conè finita con l’allenatore senza voce e lafuori dalla Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni le ha sempre portato bene. Non questa volta, perché contro la squadra di Gasperini i biancocelesti nonno nemmeno con un uomo in più per quasi quaranta minuti. Il primo atto della sfida tra le due squadre che al momento esprimono il miglior calcio in Italia se lo aggiudicano i nerazzurri, domenica il secondo round in campionato, sempre a Bergamo. Difficile per lanon arrivare all’appuntamento con l’occasione sciupata ancora negli occhi. Perché dopo l’espulsione di Palomino la gara sembrava in discesa. Eppure le insidie maggiori per Inzaghi sono arrivate in ...

