Inter, Vecino torna in campo con la Primavera: subito in gol contro il Genoa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino, out dal mese di luglio per un’operazione al ginocchio destro per sofferenza meniscale, è sceso in campo con la Primavera nerazzurra allenata da Armando Madonna nel match vinto per 3-1 contro il Genoa, recupero della quarta giornata di campionato. L’uruguaiano ha trovato il gol al 7? di gioco con una conclusione diagonale dopo un assist ricevuto da Fonseca. E’ rimasto in campo fino al 69?, quando è stato sostituito con Lindkvist. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il centrocampista dell’Matias, out dal mese di luglio per un’operazione al ginocchio destro per sofferenza meniscale, è sceso incon lanerazzurra allenata da Armando Madonna nel match vinto per 3-1il, recupero della quarta giornata di campionato. L’uruguaiano ha trovato il gol al 7? di gioco con una conclusione diagonale dopo un assist ricevuto da Fonseca. E’ rimasto infino al 69?, quando è stato sostituito con Lindkvist. SportFace.

