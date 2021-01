Gregoretti, il gip Sarpietro: “Conte fondamentale per eventuale rinvio a giudizio di Salvini” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Se mi aspetto risposte chiare da Conte per l’eventuale rinvio a giudizio di Salvini? Penso che il premier abbia una posizione chiave in questo momento e credo sia l’unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per l’eventuale rinvio a giudizio di Salvini nell’ambito del processo Gregoretti”. Lo ha detto il gip di Catania, Nunzio Sarpietro, arrivando a palazzo Chigi per ascoltare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Se mi aspetto risposte chiare daper l’di? Penso che il premier abbia una posizione chiave in questo momento e credo sia l’unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per l’dinell’ambito del processo”. Lo ha detto il gip di Catania, Nunzio, arrivando a palazzo Chigi per ascoltare il presidente del Consiglio, Giuseppe, come persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimentoper la richiesta didell’ex ministro dell’Interno, Matteo. L'articolo proviene da Il ...

