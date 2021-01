Gazzetta: Ibra-Lukaku, il referto di Valeri non conterrà traccia delle offese tra i due (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parlando della quasi rissa tra Lukaku e Ibrahimovic, nel derby di Coppa Italia, la Gazzetta dello Sport scrive che “dalle indiscrezioni emerse in queste ore sembra che nel referto che verrà consegnato al giudice sportivo domani non ci sia traccia delle pesantissime offese tra i due. Anche perché è facile pensare che se l’arbitro avesse sentito e colto il significato di certe parole avrebbe con ogni probabilità estratto il cartellino rosso. Valeri sembra si limiterà a giustificare i gialli facendo riferimento solo alle ‘reciproche scorrettezze’. E poco o niente dovrebbe apparire pure nel rapporto degli ispettori federali, che hanno il compito di segnalare soltanto quanto avviene fuori dal campo”. Del resto, la questione, in quanto a sanzioni, sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parlando della quasi rissa trahimovic, nel derby di Coppa Italia, ladello Sport scrive che “dalle indiscrezioni emerse in queste ore sembra che nelche verrà consegnato al giudice sportivo domani non ci siapesantissimetra i due. Anche perché è facile pensare che se l’arbitro avesse sentito e colto il significato di certe parole avrebbe con ogni probabilità estratto il cartellino rosso.sembra si limiterà a giustificare i gialli facendo riferimento solo alle ‘reciproche scorrettezze’. E poco o niente dovrebbe apparire pure nel rapporto degli ispettori federali, che hanno il compito di segnalare soltanto quanto avviene fuori dal campo”. Del resto, la questione, in quanto a sanzioni, sarebbe ...

