‘Game of Games’, ecco quando inizia il nuovo programma di Simona Ventura (e quali Vip parteciperanno) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono in tanti ad aver reclamato un ritorno in grande stile sul piccolo schermo di Simona Ventura. La storica conduttrice prima Rai, poi Mediaset, è pronta a cimentarsi in una nuova avVentura. La vedremo al timone dell’attesissimo game-show, Game of Games, pronto ad aprire i battenti in prima serata su Rai2. Il nuovo format pensato dal colosso Rai, ha l’obiettivo di intrattenere e regalare momenti spensierati ai telespettatori, soprattutto in questo periodo difficile per il nostro Paese. A partire dal mese di marzo – più precisamente, da lunedì 15 marzo, che porterebbe allo scontro agli ascolti con L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi – sei puntate avranno come protagonisti ospiti speciali, che si cimenteranno in una serie di giochi divertenti, semplici, efficaci. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono in tanti ad aver reclamato un ritorno in grande stile sul piccolo schermo di. La storica conduttrice prima Rai, poi Mediaset, è pronta a cimentarsi in una nuova av. La vedremo al timone dell’attesissimo game-show, Game of Games, pronto ad aprire i battenti in prima serata su Rai2. Ilformat pensato dal colosso Rai, ha l’obiettivo di intrattenere e regalare momenti spensierati ai telespettatori, soprattutto in questo periodo difficile per il nostro Paese. A partire dal mese di marzo – più precisamente, da lunedì 15 marzo, che porterebbe allo scontro agli ascolti con L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi – sei puntate avranno come protagonisti ospiti speciali, che si cimenteranno in una serie di giochi divertenti, semplici, efficaci. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate, ...

