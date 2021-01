Fed conferma strategia. Powell: “Non abbiamo ancora vinto pandemia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Non abbiamo ancora vinto”. Con queste parole il Presidente della Fed Jerome Powell ha sintetizzato la posizione della banca centrale americana rispetto alla crisi pandemica, che ha impatti ancora notevoli sull’economia, e rispetto alla politica monetaria, che prevede un mix di strumenti convenzionali e non convenzionali, per sostenere la crescita ed il mercato del lavoro in evidente difficoltà. Una politica che da sola non basta e che troverà appoggio nel maxi Piano di stimoli fiscali da 1900 miliardi annunciato subito dopo la nomina di Biden a Presidente e più volte caldeggiato dal Presidente della Fed. Powell ha anche un asso nella manica, l’ex numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, ora Segretario del Tesoro sotto l’amministrazione democratica. Nella riunione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Non”. Con queste parole il Presidente della Fed Jeromeha sintetizzato la posizione della banca centrale americana rispetto alla crisi pandemica, che ha impattinotevoli sull’economia, e rispetto alla politica monetaria, che prevede un mix di strumenti convenzionali e non convenzionali, per sostenere la crescita ed il mercato del lavoro in evidente difficoltà. Una politica che da sola non basta e che troverà appoggio nel maxi Piano di stimoli fiscali da 1900 miliardi annunciato subito dopo la nomina di Biden a Presidente e più volte caldeggiato dal Presidente della Fed.ha anche un asso nella manica, l’ex numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, ora Segretario del Tesoro sotto l’amministrazione democratica. Nella riunione ...

