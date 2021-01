Etoile de Bessèges 2021: programma, orari e tv. Il calendario e le date delle tappe (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da mercoledì 3 febbraio a domenica 7 andrà in scena l’Etoile de Bessèges, la prima breve corsa a tappe francese della stagione 2021. Tra dubbi e incertezze, gli organizzatori della corsa stanno combattendo giorno dopo giorno contro un più che probabile terzo lockdown in Francia, che potrebbe rendere ancor più difficile il regolare svolgimento della prova. La prima tappa, la Bellegarde – Bellegarde (141 km), sarà una giornata nervosa nella sua prima parte, ed una seconda adatta ad un finale per velocisti. La seconda tappa, Saint-Geniès – La Calmette (154 km), sarà molto vallonata, mentre la terza frazione, Bessèges – Bessèges (156 km), sarà un’altra occasione per le ruote veloci del gruppo. Passiamo dunque alla quarta, Rousson – Saint-Siffret Pays d’Uzès (152 km), che potrebbe ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da mercoledì 3 febbraio a domenica 7 andrà in scena l’de, la prima breve corsa afrancese della stagione. Tra dubbi e incertezze, gli organizzatori della corsa stanno combattendo giorno dopo giorno contro un più che probabile terzo lockdown in Francia, che potrebbe rendere ancor più difficile il regolare svolgimento della prova. La prima tappa, la Bellegarde – Bellegarde (141 km), sarà una giornata nervosa nella sua prima parte, ed una seconda adatta ad un finale per velocisti. La seconda tappa, Saint-Geniès – La Calmette (154 km), sarà molto vallonata, mentre la terza frazione,(156 km), sarà un’altra occasione per le ruote veloci del gruppo. Passiamo dunque alla quarta, Rousson – Saint-Siffret Pays d’Uzès (152 km), che potrebbe ...

