Elena Sofia Ricci | “Mi aiuto con delle goccine” | la confessione inaspettata | non tutti lo sanno

(Di giovedì 28 gennaio 2021), “Micon”: lainedita dell’amatissima attrice, nonlo, ecco cosa ha raccontato., la: “Micon”, ecco il retroscena nel dettaglioè unaattrici più amate dal pubblico, protagonista di alcuneserie tv più importanti e seguite degli ultimi anni. La sua ‘Vivi e lascia vivere’, ad esempio, ha ottenuto ascolti da record, e lo stesso vale per ‘Che Dio Ci Aiuti’ e tante altre ...

ItaliaTeam_it : ?? SIAMO TROPPO FORTI ?? Sofia Goggia si prende anche la seconda discesa di Crans Montana, Elena Curtoni è terza, La… - Eurosport_IT : ITALIA DA SOGNO A CRANS-MONTANA ?????? Doppietta sul podio di discesa libera: quarta vittoria consecutiva per Sofia… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_’Che Dio ci aiuti 6' è su Rai1 Diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi - MusicStarStaff : CS_’Che Dio ci aiuti 6' è su Rai1 Diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia

Elena Sofia Ricci, "Mi aiuto con delle goccine": la confessione inedita dell'amatissima attrice, non tutti lo sanno, ecco cosa ha raccontato.In gigante ovviamente Bassino, Brignone e Goggia sono tra le favorite per la medaglia d’oro. Qualche dubbio solo in slalom ...