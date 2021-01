Crisi governo, Bonino: «No a Conte Ter, serve una svolta. Ecco perché…» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conte Ter in salita, nel secondo giorno di Consultazioni al Quirinale, Emma Bonino ribadisce la sua linea dura. «Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero che serve una svolta, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presidente del Consiglio». Dichiarazioni riportate dall’Adnkronos arrivate al termine dell’incontro di “Più Europa-Azione” e “Radicali italiani” con il capo di Stato Sergio Mattarella. leggi anche l’articolo —> Crisi di governo, Gentiloni Premier e Draghi all’Economia: la nuova strategia di Renzi «A maggior ragione dopo il tentativo di dare vita al suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)Ter in salita, nel secondo giorno di Consultazioni al Quirinale, Emmaribadisce la sua linea dura. «Non sosterremo un tentativo di proporre uncon l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero cheuna, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presidente del Consiglio». Dichiarazioni riportate dall’Adnkronos arrivate al termine dell’incontro di “Più Europa-Azione” e “Radicali italiani” con il capo di Stato Sergio Mattarella. leggi anche l’articolo —>di, Gentiloni Premier e Draghi all’Economia: la nuova strategia di Renzi «A maggior ragione dopo il tentativo di dare vita al suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza ...

petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - lauraboschi49 : RT @ConteZero76: Mentre la gente va in panico per una noiosissima crisi di governo io mi sto godendo i grillini che realizzano che quando s… - Gabrielecavi : RT @ValentinaPetrin: Con tutta sincerità: che noia questa crisi di governo. Salto completamente le news a riguardo. Disgustata, infastidita… -