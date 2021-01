Control Ultimate Edition gratis su PS Plus? A quanto pare diversi fan sono infuriati (Di giovedì 28 gennaio 2021) Potreste ricordare una grande confusione quando è stato annunciato l'upgrade di nuova generazione per Control di Remedy, poiché era stato promesso solo ai possessori della Ultimate Edition. Dopo numerose polemiche, è stata pubblicata una dichiarazione in cui si spiega che "poiché stiamo facendo uno sviluppo aggiuntivo su Control: Ultimate Edition per piattaforme di nuova generazione, purtroppo non siamo in grado di offrire un percorso di upgrade a tutti i giocatori di Control esistenti". Come potete immaginare, questo ha scatenato le critiche di molti giocatori, ma alcuni fan avevano iniziato ad accettare la notizia. Di conseguenza, quando la versione del gioco per PlayStation 5 è stata annunciata per il 2021, alcuni avevano deciso di acquistare la ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Potreste ricordare una grande confusione quando è stato annunciato l'upgrade di nuova generazione perdi Remedy, poiché era stato promesso solo ai possessori della. Dopo numerose polemiche, è stata pubblicata una dichiarazione in cui si spiega che "poiché stiamo facendo uno sviluppo aggiuntivo super piattaforme di nuova generazione, purtroppo non siamo in grado di offrire un percorso di upgrade a tutti i giocatori diesistenti". Come potete immaginare, questo ha scatenato le critiche di molti giocatori, ma alcuni fan avevano iniziato ad accettare la notizia. Di conseguenza, quando la versione del gioco per PlayStation 5 è stata annunciata per il 2021, alcuni avevano deciso di acquistare la ...

