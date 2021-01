Caso Gregoretti | Gup a P Chigi per audizione Conte Arriva pure Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è sentito a Palazzodal gup di Catania, Nunzio Sarpietro, in merito al” quale teste nell’udienza preliminare che vede Matteoaccusato di sequestro di persona per i 131 migranti bloccati al largo di Augusta e infine fatti sbarcare il 31 luglio 2019. Ancheè a Palazzoper l’, insieme alla legale Giulia Bongiorno, che potrebbe rivolgere le sue domande al premier, al termine della sua deposizione, attesa a minuti a palazzo. Il 12 dicembre scorso nell’aula bunker del carcere Bicocca erano stati sentiti gli ex ministri ai Trasporti e alla Difesa, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, nonché lo stesso capo della Lega, che ha reso ...