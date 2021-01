Calciomercato Parma: atteso in atteso in serata il via libera del Bayern per Zirkzee (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Parma si avvicina a grandi passi a Joshua Zirkzee: atteso in serata il via libera da parte del Bayern Monaco Mancano alcuni dettagli e poi Joshua Zirkzee sarà un nuovo giocatore del Parma. Come riporta Gianluca Di Marzio la società emiliana infatti attende per questa sera l’ok finale da parte del Bayern Monaco, club proprietario del cartellino dell’attaccante 19enne. Operazione che il Parma ha impostato in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro e ora attende solo l’ok finale del Bayern Monaco: un ultimo sì per arrivare alla fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilsi avvicina a grandi passi a Joshuainil viada parte delMonaco Mancano alcuni dettagli e poi Joshuasarà un nuovo giocatore del. Come riporta Gianluca Di Marzio la società emiliana infatti attende per questa sera l’ok finale da parte delMonaco, club proprietario del cartellino dell’attaccante 19enne. Operazione che ilha impostato in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro e ora attende solo l’ok finale delMonaco: un ultimo sì per arrivare alla fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com

Dal Felino alla Corea del Sud, adiós Santiago!

