Bonding: la seconda stagione della serie sul Bdsm è più matura ed emozionante (Di giovedì 28 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=C0Kx3imGLvU Quando Rightor Doyle portò la sua creazione, la dark comedy indie Bonding, al mercato televisivo del Mipcom a Cannes, non si aspettava che la sua cinica e audace commedia su una dominatrice e le sue esperienze professionali nel Bdsm attirassero venisse acquisita da Netflix. Bonding ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming sei mesi dopo, nell’aprile del 2019, e da ieri è di nuovo sul canale on demand con la seconda stagione – auspicabilmente conclusiva – inedita. Basata sui ricordi giovanili dello stesso Doyle (il velleitario Nick di Barry) e del periodo passato come assistente di una dominatrice newyorkese, la serie si sofferma di nuovo sul mondo misconosciuto delle dominatrici. Tiff – studentessa della facoltà di ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=C0Kx3imGLvU Quando Rightor Doyle portò la sua creazione, la dark comedy indie, al mercato televisivo del Mipcom a Cannes, non si aspettava che la sua cinica e audace commedia su una dominatrice e le sue esperienze professionali nelattirassero venisse acquisita da Netflix.ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming sei mesi dopo, nell’aprile del 2019, e da ieri è di nuovo sul canale on demand con la– auspicabilmente conclusiva – inedita. Basata sui ricordi giovanili dello stesso Doyle (il velleitario Nick di Barry) e del periodo passato come assistente di una dominatrice newyorkese, lasi sofferma di nuovo sul mondo misconosciuto delle dominatrici. Tiff – studentessafacoltà di ...

