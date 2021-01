Boeing | due settimane di lavori per rimettere in servizio ogni 737-Max

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il737-Max può tornare a volare anche in Europa con il via libera dell'Easa, l'Agenzia europea per la sicurezza del volo, e per farlo il costruttore americano ha diffuso agli operatori la procedura necessaria che implica una lavoro di oltre due settimana perin linea di volo il737-Max dopo lo stop forzato di oltre venti mesi a causa degli incidenti avvenuti ai voli Lion Air 610 (29 ottobre 2018) ed Ethiopian 302 (10 marzo 2019), che avevano causato in tutto 346 vittime. Il Documento della737 rimessa in volo.pdf Per consentire il decollo degli oltre trecento esemplari questi grandi bireattori sono necessari tre giorni soltanto per i controlli di primo livello e per la rimozione delle protezioni applicate sulle parti deperibili e delicate, come sensori, prese ...