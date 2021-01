Anche la zia di Pretelli contro Giulia Salemi. Tutta colpa di una bambola woodoo - (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roberta Damiata Con un post al vetriolo, la zia di Pierpaolo Pretelli mostra il suo disappunto per la storia del nipote con Giulia Salemi. E su tutto mete una pulce su una bambolo "woodoo" tanto cara alla Salemi. Non c’è pace nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per Giulia Salemi, la cui unica “colpa” sembra quella di aver fatto innamorare Pierpaolo Pretelli. Prima attaccata dalla mamma e il fratello del concorrente creando la reazione furibonda di Pierpaolo, ed ora ci pensa la zia di Pretelli a dire la sua con un post che ha davvero dell’incredibile. Tutto nasce da una bambolina definita “woodoo” che Tommaso Zorzi ha ricevuto in regalo a Natale da sua sorella. Questa è passata ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roberta Damiata Con un post al vetriolo, la zia di Pierpaolomostra il suo disappunto per la storia del nipote con. E su tutto mete una pulce su una bambolo "" tanto cara alla. Non c’è pace nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per, la cui unica “” sembra quella di aver fatto innamorare Pierpaolo. Prima attaccata dalla mamma e il fratello del concorrente creando la reazione furibonda di Pierpaolo, ed ora ci pensa la zia dia dire la sua con un post che ha davvero dell’incredibile. Tutto nasce da una bambolina definita “” che Tommaso Zorzi ha ricevuto in regalo a Natale da sua sorella. Questa è passata ...

