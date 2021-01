Adm | scoperta frode in prodotti petroliferi da oltre 4 mln

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – I funzionari ADM, in servizio presso il Reparto Antied Analisi dei Rischi dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, a seguito di una lunga attivita’ di analisi riguardante movimentazioni intracomunitarie dinon corredate di adeguata documentazione, hanno concluso una verifica nei confronti di una societa’ con sede legale fittizia nel Comune di Roma. Nel corso delle attivita’ di indagine, e’ apparso subito evidente che la societa’ effettuava cessioni di grandi quantitativi diverso paesi dell’Unione Europea, senza avere a disposizione prove attestanti l’uscita dell’Italia di tali. Il meccanismo fraudolento posto in essere dalla societa’ consisteva nel dichiarare, come cessioni intracomunitarie, vendite di ...