Tragedia sulla strada, papà di due gemelli muore a 38 anni. Gli amici: 'Emanuele, ti porteremo nel cuore' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo la ricostruzione di Roma Today il dipendente della Upim, potrebbe essere venuto in contatto con un veicolo fuggito via, anziché fermarsi per prestare soccorso. Da capire se la vettura, quindi,...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulla A14 incidente, travolge con l'auto gli operai e muore a 19 anni: tre feriti il Resto del Carlino Contagi da Coronavirus sul lavoro, 3.000 in Sicilia: Palermo maglia nera

Secondo il recente rapporto Inail i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131 mila casi. In questo scenario la Sicilia con 3.051 casi rappre ...

Giornata della Memoria, la Sicilia partecipa con una maratona sul sito della Strada degli Scrittori

Il governatore Musumeci ha voluto ricordare le vittime siciliane: "È nostro dovere non dimenticare la tragedia dell'Olocausto e con essa le vittime siciliane deportate nei campi di concentramento. Sto ...

