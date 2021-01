The Division 2: in arrivo una patch per il supporto al 4K a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I fortunati possessori di console next gen avranno presto la possibilità di giocare a The Division 2 in 4K e a 60 FPS. Si tratta di una rivelazione che proviene dal community developer di Ubisoft Massive, Johan Lindholm, che ha svelato su Twitter un corposo update previsto per il 2 febbraio. In occasione dell'evento crossover con Resident Evil arriverà difatti il Title Update 12.1, che porterà con sé alcune ottimizzazioni, tra cui l'inaspettato (ma graditissimo) supporto specifico per le console next gen. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I fortunati possessori di console next gen avranno presto la possibilità di giocare a The2 in 4K e a 60 FPS. Si tratta di una rivelazione che proviene dal community developer di Ubisoft Massive, Johan Lindholm, che ha svelato su Twitter un corposo update previsto per il 2 febbraio. In occasione dell'evento crossover con Resident Evil arriverà difatti il Title Update 12.1, che porterà con sé alcune ottimizzazioni, tra cui l'inaspettato (ma graditissimo)specifico per le console next gen. Leggi altro...

