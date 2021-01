Tanti anni di errori, ma oggi Joe Biden è cambiato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 è una data storica per l’America e forse anche per molte persone LGBT+ americane: Joe Biden diventa presidente degli Stati Uniti d’America e dichiara da subito il suo sostegno alla comunità arcobaleno. Prima di salire alla presidenza americana si scaglia anche contro le LGBT free zones della Polonia, riprendendo le parole di Ursula von der Leyen: chi discrimina la comunità LGBT+ non ha spazio in Europa. Applausi. Ma se Joe Biden è oggi l’uomo politico che una buona parte di mondo guarda con speranza, possiamo dire che non è sempre stato così. Infatti per arrivare da democratico illuminato fino alla Casa Bianca ha dovuto attraversare un lunghissimo percorso, facendo anche molti sbagli. Busing: erano i primi anni Settanta quando, subito dopo le politiche dell’era Kennedy contro la segregazione dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 è una data storica per l’America e forse anche per molte persone LGBT+ americane: Joediventa presidente degli Stati Uniti d’America e dichiara da subito il suo sostegno alla comunità arcobaleno. Prima di salire alla presidenza americana si scaglia anche contro le LGBT free zones della Polonia, riprendendo le parole di Ursula von der Leyen: chi discrimina la comunità LGBT+ non ha spazio in Europa. Applausi. Ma se Joel’uomo politico che una buona parte di mondo guarda con speranza, possiamo dire che non è sempre stato così. Infatti per arrivare da democratico illuminato fino alla Casa Bianca ha dovuto attraversare un lunghissimo percorso, facendo anche molti sbagli. Busing: erano i primiSettanta quando, subito dopo le politiche dell’era Kennedy contro la segregazione dei ...

